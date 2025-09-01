Котяков в День Знаний встретился со студентами РГСУ

Глава Минтруда отметил, что университет занимает высокие позиции по многим направлениям подготовки

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в День Знаний встретился со студентами Российского государственного социального университета (РГСУ), передает корреспондент ТАСС. Министр отметил, что РГСУ занимает ведущие позиции в рейтинге трудоустройства выпускников по профильной специальности.

"РГСУ сегодня - это современный вуз, дающий востребованные актуальные знания, которые впоследствии будут свидетельствовать о том, что вы станете востребованным специалистом на рынке труда. Подтверждением этого являются ведущие позиции РГСУ в рейтинге трудоустройства выпускников по профильной специальности. Сегодня мы видим, что РГСУ занимает высокие позиции по многим направлениям подготовки. И здесь особая слава и благодарность профессорско-преподавательскому составу университета, который готовит вас, будущих профессионалов", - сказал он.

Котяков напомнил, что с 1 сентября по всей РФ запускается карьерное сопровождение студентов. "Я очень надеюсь, что этот инструмент позволит вам впитать как можно больше знаний в период студенческих лет", - подчеркнул министр.

Ректор РГСУ, академик РАХ Андрей Хазин добавил, что выпускники вуза прекрасно проявляют себя в социальной сфере, там, где профессиональные знания идут рука об руку с человечностью, заботой и сопереживанием. "Наши выпускники - великие изобретатели, ученые, государственные деятели. Сегодня в аудитории университета входит молодежь, которой предстоит продолжить лучшие традиции РГСУ, написать свои страницы славных дел. Мы можем с гордостью сказать, что вооружаем студентов современными знаниями, связываем их с практикой, воспитываем гражданскую ответственность, ответственность за будущее", - уточнил он.