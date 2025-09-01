Синоптики рассказали, каким будет начало календарной осени в Москве и области

В Гидрометцентре РФ отметили, что погода будет теплой с небольшим осадками

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Первая неделя календарной осени порадует жителей Москвы и Подмосковья теплой погодой с небольшими осадками. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"Осень начинается комфортной погодой - умеренно теплой и преимущественно без осадков, а значения средней суточной температуры первой недели сентября превысят климатическую норму на полтора-два градуса", - сказал собеседник агентства. Так, согласно прогнозам, в течение сегодняшнего дня воздух прогреется до плюс 22-24 градусов, но по области все же не исключен местами небольшой дождь. Предстоящей ночью специалисты Гидрометцентра РФ ожидают до плюс 15 градусов. Во вторник, 2 сентября, днем при переменной облачности в Подмосковье может пройти местами небольшой дождь, но в столице преимущественно без осадков и до плюс 21 градуса. "Аналогичный характер погоды ожидается и в середине недели, а вот в четверг в ночные часы около 10-12 градусов выше нуля, днем - до плюс 22 градусов.

В пятницу и субботу синоптики Гидрометцентра РФ прогнозируют переменную облачность при слабом ветре, преимущественно без осадков, до плюс 11 градусов, днем до плюс 23-25 градусов.