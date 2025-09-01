Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов объяснил, что это придаст школам дополнительную мотивацию воспитывать учеников, которые будут готовы "работать на благо своих земляков"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР) в беседе с ТАСС предложил при подсчете рейтинга школ учитывать число выпускников, которые по окончании лучших российских вузов устроились на работу в родном регионе.

"Рейтинг следует дополнить новыми критериями оценки. А именно: учитывать количество выпускников школы, которые окончили лучшие вузы страны и вернулись работать в родной регион", - отметил Леонов в День знаний.

Депутат объяснил, что это придаст школам дополнительную мотивацию воспитывать учеников, которые будут готовы "работать на благо своих земляков". "Было бы замечательно, чтобы как можно больше ребят выбирали жить и работать у себя дома", - подчеркнул парламентарий.