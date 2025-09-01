Здание рассчитано на 990 учеников

ЯКУТСК, 1 сентября. /ТАСС/. Открытие крупнейшей на территории Якутии школы №40 состоялось в столице региона, сообщил глава республики Айсен Николаев в своем Telegram-канале.

По данным пресс-службы регионального правительства, здание рассчитано на 990 учеников. Объект возведен в рамках национального проекта "Образование". Глава Якутии лично принял участие в церемонии открытия школы в День знаний.

"Сегодня в Якутске мы открыли школу №40 - самую большую в республике. Это не просто здание, а настоящий квартал знаний и возможностей. И особенно значимо, что школа носит имя первого президента Якутии Михаила Ефимовича Николаева, - написал глава. - На площади в 17 тыс. кв. м создано современное образовательное пространство: классы и лаборатории, спортивные залы, творческие студии, центр патриотического воспитания с тиром и интерактивным музеем. Здесь дети будут учиться, творить, открывать таланты и готовиться к будущим профессиям".

Кроме того, 1 сентября глава республики подписал указ о включении новой школы №40 имени Михаила Николаева в сеть президентских школ. Эта сеть была создана по инициативе первого президента республики и объединяет ведущие гимназии и лицеи Якутии, школа стала 12-той в этой системе.

Внутри здания расположены учебные классы, современные спортивные и игровые площадки, футбольный стадион с беговой дорожкой и трибунами, площадки для волейбола и баскетбола, а также зеленые зоны для отдыха. Сформированы предпрофильные и профильные классы, включая математический, медицинский, педагогический, инженерный и естественно-научный профили. Обучение будет вестись на русском и якутском языках, отметили в правительстве.

В ходе церемонии глава республики вручил школе сертификат на оборудование для кабинета беспилотных летательных аппаратов.

О первом президенте Якутии

Михаил Николаев родился 13 ноября 1937 года в селе Октемцы Орджоникидзевского района Якутской АССР. Окончил Омский государственный ветеринарный институт в 1961 году, Высшую партийную школу при ЦК КПСС в 1971 году.

Был президентом Якутии с января 1992 по январь 2002 года. Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, За заслуги перед Отечеством II, III, IV степени. Первый лауреат Международной премии Эндрю Сейбина по экологии, лауреат Государственной премии Республики Саха (Якутия) им. А. Е. Кулаковского. Заслуженный работник народного хозяйства ЯАССР, почетный гражданин Республики Саха (Якутия).