Учреждение рассчитано на 1,1 тыс. мест

ТОМСК, 1 сентября. /ТАСС/. Новую школу №52 на 1,1 тыс. мест открыли в отдаленном спальном районе Томска, где ранее не было школ. "Школа возможностей" стала одной из самых современных школ в городе, сообщили в пресс-службе обладминистрации.

"Губернатор Томской области Владимир Мазур открыл в Томске на улице Высоцкого, 14 новую школу №52, которая получила название "Школа возможностей". Школа рассчитана на 1 100 мест, учиться здесь будут дети с улиц Высоцкого, Ивановского, конца Иркутского тракта и других близлежащих районов. Директором новой "Школы возможностей" стал Кирилл Базюк, лауреат Всероссийского конкурса "Учитель года - 2023", - сказано в сообщении.

По словам губернатора Мазура, школа является одной из самых современных в Томской области. Она оснащена оборудованием для робототехники, цифровыми, химическими и физическими лабораториями, современными станками для уроков технологии, тренажерами для оказания первой помощи в кабинетах ОБЗР и многим другим. Строители возвели четырехэтажное здание школы со столовой, спортивным и актовым залом, благоустроили прилегающую территорию, обустроили площадку для уличных занятий физкультурой. Работы велись в рамках нацпроекта "Образование", а затем - "Молодежь и дети".

"Сегодня в жизни каждого из вас особый день - 1 сентября вы идете в совершенно новую, только что построенную школу, которую мы возвели специально для вас. Она пока еще не слышала ни школьного звонка, ни радостного смеха ребят на переменах. Эту жизнь вдохнете в нее вы, и это случится уже буквально с минуты на минуту. <…> Это все для вас. Ваша же задача - учиться, экспериментировать и находить свое призвание", - обратился к школьникам Мазур.