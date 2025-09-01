Если с помощью новых учебников получится пробудить интерес к изучению истории у школьников, то задача, которую перед собой ставили ее авторы, будет решена, отметил помощник президента РФ

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Новые учебники по истории сделают изучение этого предмета интереснее, их задача - привить интерес у ребенка к изучению науки, чтобы он предпочел "дурацкому ролику на Youtube" исторический фильм или книгу. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский в интервью телеканалу "Россия-24".

"Я верю, что изучение истории по новым учебникам будет интереснее. История - самый интересный предмет, и задача учебника - его не испортить. И постараться ребенку привить интерес, чтобы он захотел посмотреть кино на историческую тему или взять какую-то книгу почитать. Не дурацкий ролик в Youtube, а что-нибудь полезное, интересное", - сказал он.

Мединский отметил, что, если с помощью новых учебников получится пробудить интерес к изучению истории у школьников, то задача, которую перед собой ставили ее авторы, будет решена.

В новой гослинейке есть небольшие отличия в периодизации предыдущих линеек учебников. Так, изучение истории России в 6-м классе продолжается, включая эпоху правления Василия III (сына Ивана III, продолжавшего его политику). Как уточнил секретарь гослинейки учебников Владислав Кононов, ранее оно искусственно отрывалось и переносилось в 7-й класс под предлогом механического следования общеевропейской западной периодизации истории, начинающей эпоху Нового времени с эпохи Великих географических открытий и даже с конкретной даты - 1492 года, открытия Колумбом Америки.

"Еще одно отличие в периодизации касается 8-х и 9-х классов. История России в 8-м классе изучается с борьбы за власть еще в конце XVII века, воцарения Петра, включает весь XVIII век и царствование Александра I, вплоть до восстания декабристов в 1825 году. Во Всеобщей истории повествование продолжается до Венского конгресса 1815 года, переустроившего послевоенную Европу", - добавил он.

Об учебниках истории

С 1 сентября 2023 года в образовательном процессе используют новые учебники по истории для 10-11-х классов. Издание состоит из четырех книг: "История России" (10-й класс), "Всеобщая история" (10-й класс), "История России" (11-й класс) и "Всеобщая история" (11-й класс). Авторами учебников выступили помощник президента РФ, руководитель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.

В августе 2024 года министр просвещения РФ Сергей Кравцов представил новую линейку единых госучебников по истории для 5-9-х классов и колледжей. Вся гослинейка учебников истории с 5-го по 11-й классы включает 13 томов, кроме того, также был подготовлен трехтомник для учреждений СПО, созданный на основе госучебников для старшей школы.