МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Доказательств причастности России к убийству экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия у Службы безопасности Украины (СБУ) нет. Об этом сообщил глава Управления СБУ по Львовской области Вадим Онищенко на брифинге, который транслировался телеканалом Рада.

"Мы работаем над этой версией. Пока доказательной базы нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Онищенко добавил, что рассматриваются также и другие версии убийства, однако не уточнил, в чем именно они заключаются. Ранее в соцсетях появлялась информация о возможной причастности к его смерти представителей неонацистских группировок и местного криминального мира.

По информации, заявленной на брифинге, подозреваемый в убийстве 52-летний житель Львова не имел постоянного места работы и не был курьером, хотя замаскировался под него во время совершения преступления. Мужчина перебивался случайными заработками. Он планировал незаконно покинуть Украину, однако Онищенко не уточнил, в какую страну намеревался выехать подозреваемый. Хмельницкая область, где он был задержан, находится на западе Украины.

Подозреваемый в течение 60 часов после задержания должен быть доставлен в суд, который выберет ему меру пресечения. Как отметил присутствующий на брифинге представитель прокуратуры, обвинение будет требовать заключения его под стражу без возможности внесения залога.

Парубий был застрелен 30 августа во Львове, в ночь на 1 сентября подозреваемый в убийстве был задержан. Парубий родился 31 января 1971 года во Львовской области. С 27 февраля по 7 августа 2014 года занимал должность секретаря Совбеза. С 14 апреля 2016 года по 29 августа 2019 года был спикером Верховной рады. Активно участвовал в госперевороте на Украине в 2014 году. По данным иностранных экспертов, он руководил снайперами, стрелявшими в людей на Майдане. Кроме того, его обвиняли в причастности к трагедии в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. 1 ноября 2018 года был внесен в санкционный список РФ.