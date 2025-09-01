Министр науки и высшего образования РФ дал старт новому учебному году

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков дал старт новому учебному году в Президентской академии. Глава ведомства выступил с поздравительной речью перед студентами, передает корреспондент ТАСС.

"День знаний - этот праздник связан с судьбой каждого человека. Все мы ходили в школу, сегодня вы поступили в университет, один из лучших вузов нашей страны. Я хочу пожелать вам успешной учебы. Пусть каждый день будет содержательным, ярким, насыщенным, запоминающимся. И пусть все у вас получится", - сказал он.

С торжественной речью перед студентами выступил также ректор Президентской академии Алексей Комиссаров. Он рассказал, что в этом году академия побила рекорд по количеству поданных заявлений среди российских вузов, и тоже поздравил первокурсников с поступлением.