Экспозиция охватывает почти тысячелетний период и дает возможность прикоснуться к основанию Руси, рассказал руководитель направления мобильных выставок Максим Виноградов

БЕРДЯНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Десятки учеников школ города Бердянска в Запорожской области посетили передвижную интерактивную экспозицию парка "Россия - моя история", которая впервые работает в регионе, передает корреспондент ТАСС.

"Мы хотели поздравить детей с Днем знаний, поэтому старались, чтобы выставка приехала к 1 сентября, и уже первого сентября каждый ребенок города Бердянска мог посетить экспозицию. Она охватывает почти тысячелетний период и дает возможность прикоснуться к основанию Руси и практически до наших дней", - рассказал руководитель направления мобильных экспозиций "Россия - моя история" Максим Виноградов.

По его словам, интерактивный формат, в котором дети самостоятельно открывают области на карте, ищут ключи и перелистывают страницы книг с историческими личностями не дает им заскучать. "Когда дети идут в любой музей, они думают, что будет очень скучно, кто-то будет им что-то долго рассказывать, а они прекрасно посидят в телефонах. Помимо того, что герои им рассказывают и погружают в исторический контекст, им дают возможность прикоснуться к истории. Дети быстро привыкают к этому формату, а быстрая смена локаций - каждый зал у нас порядка 15 минут - не дает ребенку заскучать", - отметил собеседник агентства. О российской истории посетителям выставки рассказывают разные исторические личности от путешественника Афанасия Никитина до императрицы Екатерины II.

"В городе Бердянск мы планируем находиться до конца октября. Здесь задача охватить как можно больше школьников, студентов и горожан. В следующем году будем стараться заехать в Запорожскую область", - добавил Виноградов.

В Запорожской области работает постоянная экспозиция "Россия - моя история" в Мелитополе.