На Урале прогнозируют теплую погоду до плюс 25 градусов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Воздух прогреется до плюс 25 градусов в нескольких регионах Уральского федерального округа (УрФО) в течение предстоящей недели. Об этом сообщили в региональных гидрометцентрах.

"[В Челябинской области с 1 по 7 сентября] переменная облачность, местами небольшие дожди, ветер до 16 м/с. Ночью плюс 8 - плюс 13 градусов, днем - плюс 17 - плюс 25 градусов", - говорится в сообщении Челябинского гидрометцентра.

В Курганской области - переменная облачность и порывы ветра до 9 м/с, ночью - плюс 7 градусов, днем - плюс 30 градусов. Кроме того, в южной половине Челябинской области и в отдельных районах Курганской области сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале в Челябинской области и 4 класс горимости леса по шкале Нестерова - в Курганской). В Свердловской области синоптики прогнозируют переменную облачность, местами небольшой дождь, утром туман, порывы ветра до 14 м/с. Ночью в регионе ожидается до плюс 10 градусов, днем потеплеет до плюс 20 градусов.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь и туман. Ночью столбики термометров достигнут плюс 10 градусов, днем - плюс 20 градусов, порывы ветра составят 11 м/с. В Югре ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, местами туман, порывы ветра до 10 м/с. Ночью в регионе ожидается температура до плюс 10 градусов, днем - до плюс 21 градуса.

В Ямало-Ненецком автономном округе - переменная облачность, без осадков, в отдельных районах туман, порывы ветра достигнут 10 м/с. Ночью температура воздуха составит до плюс 10 градусов, днем - до плюс 20 градусов.