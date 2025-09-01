Весной 2024 года Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Пекинский университет создали Российско-китайский институт фундаментальных исследований

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Российско-китайский институт фундаментальных исследований, создание которого МГУ им. М. В. Ломоносова и Пекинским университетом поддержал президент РФ Владимир Путин, будет действовать на основе принципа взаимного равенства, который, в частности, предполагает равный доступ к инфраструктуре двух вузов. Об этом сообщил журналистам ректор МГУ Виктор Садовничий, отвечая на вопрос ТАСС о перспективах использования суперкомпьютерной инфраструктуры вуза для реализации проектов нового международного исследовательского института.

Ранее президент РФ Владимир Путин в письменном интервью агентству Xinhua в преддверии визита в Китай отметил расширение сотрудничества стран в том числе в фундаментальных исследованиях и проектах класса мегасайенс. Он упомянул о намерении МГУ и Пекинского университета открыть совместный институт фундаментальных исследований. Российский лидер выразил поддержку созданию "современных лабораторий и передовых центров по приоритетным наукоемким направлениям с целью сохранения технологического суверенитета России и Китая".

"Наш принцип - строить в этом институте отношения взаимного равенства. <…> Это и мой личный принцип, я его публично произнес и буду придерживаться. Поэтому будет использование и нашего суперкомпьютера, и их лабораторий. Это не будет, так скажем, неким очередным филиалом. Это будет совместный институт", - сказал Садовничий.

О создании института

Весной 2024 года Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Пекинский университет создали Российско-китайский институт фундаментальных исследований, подписав соответствующий меморандум в преддверии государственного визита президента РФ Владимира Путина в КНР, который прошел 16-17 мая.

В пятницу, 29 августа, ректор МГУ Виктор Садовничий и президент Пекинского университета академик Гун Цихуан провели первое заседание Академического совета Российско-китайского института фундаментальных исследований. Стороны определили состав совета и руководителей исследовательских центров по отраслям знаний. В ближайшие дни планируется подписание учредительного договора о создании института, сообщила на прошлой неделе пресс-служба МГУ.

Состав института будет включать пять центров, которые обеспечат основную работу института в таких направлениях, как математика, физика, химия, биология и науки о Земле.