Во встрече участвуют лидеры более чем 20 государств

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Десерт, поданный главам государств и правительств на заседании "ШОС плюс", - это фруктовый тарт с ванилью и миндалем, выяснил корреспондент ТАСС.

Саммит проходит в Тяньцзине. Россию на мероприятии представляет президент Владимир Путин. Всего во встрече участвуют лидеры более чем 20 государств, руководители международных организаций.

Для каждого участника вынесли индивидуальный поднос с чайником, чашкой с изображением китайского дракона, десертом.

В настоящее время ШОС объединяет 10 государств-членов (Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан). Также с ШОС взаимодействуют 2 государства со статусом наблюдателя (Афганистан, Монголия) и 14 партнеров по диалогу (Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка).