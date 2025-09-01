В Подмосковье открылся филиал Центра Рошаля для всей семьи

Получить медицинскую помощь в новом центре можно бесплатно по полису ОМС

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Филиал Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля, в котором оказывается помощь детям и взрослым, заработал в Одинцовском округе. В перспективе здесь пациентам будут оказывать помощь по 40 профилям, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

"В новом консультативно-диагностическом центре в Ромашкове уже ведут прием педиатры, терапевты, врачи УЗИ-диагностики и ЛОР. К октябрю планируем расширить перечень оказываемой медпомощи почти до 40 профилей. Важно, что в одном месте получить консультации специалистов и пройти качественную диагностику сможет фактически вся семья - и взрослые, и дети. Планируется, что в день здесь смогут принимать до 600 пациентов", - привели в пресс-службе слова зампреда правительства - министра здравоохранения Московской области Максима Забелина.

В пресс-службе добавили, что филиал центра Рошаля в Ромашкове оснащен аппаратами МРТ, КТ, УЗИ, денситометром, видеоэндоскопическими стойками. Также организован стационар кратковременного пребывания для проведения малоинвазивных операций.

В министерстве добавили, что получить медицинскую помощь в новом центре можно бесплатно по полису ОМС.