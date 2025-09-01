Эксперт добавил, что отдельным важным вопросом является неотвратимость наказания и сам поиск правонарушителей

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Новый закон, устанавливающий ответственность за поиск запрещенного контента в интернете, позволяет оштрафовать любого человека, который ищет запрещенные материалы с помощью VPN-приложений. Об этом в беседе с ТАСС рассказал адвокат Александр Караваев.

"Закон о поиске экстремистских материалов в Сети комментировали многие, однако мнения чиновников и депутатов источником права не являются и уж во всяком случае не могут определять правоприменение, поскольку смысл правовой нормы понимается в точном соответствии с ее текстовой формой, когда слова и их значение должны полностью совпадать. Буквальное толкование закона в данном случае свидетельствует о том, что от наступления ответственности не защищен ни один из пользователей сервисов VPN: для того, чтобы знать, какой материал является запрещенным, необходимо ежедневно сверяться со списками Минюста, чего, очевидно, делать никто не будет", - сказал он. По словам Караваева, наличие или отсутствие умысла на поиск запрещенной информации будет оцениваться МВД, ФСБ и судами.

Адвокат добавил, что отдельным важным вопросом является неотвратимость наказания и сам поиск правонарушителей. "Очевидно, что такая работа не может технически охватить миллионы пользователей интернета, любителей запрещенной литературы, музыки и контента. Однако на уровне конкретного человека, к которому уже есть интерес, такое возможно. Следовательно, привлечение к ответственности станет выборочным", - сказал он.

С 1 сентября вступили в силу поправки в КоАП РФ, согласно которым гражданам за поиск экстремистских материалов в интернете грозит штраф в размере от 3 до 5 тыс. рублей. При обсуждении законопроекта в Госдуме в третьем чтении министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев обещал, что рядовые пользователи в результате принятия поправок не пострадают. По его словам, норма говорит о наличии умысла и знания, что материалы включены в реестр Минюста. Наказания за доступ в соцсети не будет - речь идет о поиске конкретного запрещенного материала.