Ректор МГУ Виктор Садовничий назвал Богуша большим другом Московского университета и России

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР) Вадим Богуш удостоен звания "Почетный профессор Московского университета". Церемония вручения медали и диплома прошла в МГУ в рамках празднования Дня знаний, передает корреспондент ТАСС.

"Вы - большой друг Московского университета, России", - поприветствовал коллегу на сцене ректор МГУ Виктор Садовничий.

Богуш возглавляет Республиканский совет ректоров и вместе с главой МГУ создал Ассоциацию вузов России и Белоруссии, в рамках которой были организованы пять форумов.

"Учитывая большой вклад в развитие российско-белорусского научно-образовательного сотрудничества и деятельность Ассоциации вузов России и Белоруссии, ученый совет принял решение присвоить вам высшее звание - "Почетный профессор МГУ". По установившейся традиции, я хочу перед лицом собравшихся задать вам вопрос, готовы ли вы всегда служить процветанию науки и образования?" - обратился Садовничий к ректору БГУИР.

"Готов", - ответил Богуш.

Астрофизик МГУ

Вторым обладателем этого звания, которого чествовали в университете в День знаний, стал руководитель отдела звездной астрофизики ГАИШ МГУ Анатолий Черепащук. Ученый посвятил свою жизнь изучению звезд и черных дыр.

"По методикам, разработанным Анатолием Черепащуком, во всем мире определяют характеристики как обычных, так и сверхмассивных черных дыр. <…> Позвольте вручить вам диплом и медаль", - сказал Садовничий.