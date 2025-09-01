В пресс-службе регионального управления службы пояснили, что в профильных классах образовательного центра №5 в Челябинске идет целенаправленная работа по подготовке учащихся к поступлению в образовательные организации ФСБ России

ЧЕЛЯБИНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области организовали профориентационные поездки в Академию ФСБ России в Москве и в вузы пограничного профиля для десятков учащихся подшефной челябинской школы. Теперь дети смогут глубже понять суть работы органов безопасности и пограничной службы, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ.

"По инициативе начальника УФСБ России по Челябинской области генерал-лейтенанта Дмитрия Иванова для десятков учащихся образовательного центра №5 Челябинска организованы поездки в Академию ФСБ России (г. Москва) и в вузы пограничного профиля (Москва, Голицыно, Санкт-Петербург, Курган, Калининград). Так дети смогут глубже и нагляднее понять смысл будущей профессии, определиться с выбором, а это очень важно", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что, кроме того, для детей организованы поездки в дом-музей легендарного советского разведчика Николая Кузнецова в Свердловской области, в музей закрытого города атомщиков Снежинска. "Во время таких поездок сотрудники и ветераны службы проводят с учащимися подшефных школ уроки мужества, разговоры на важные темы", - отметили в УФСБ.

В управлении пояснили, что в профильных классах образовательного центра №5 в Челябинске идет целенаправленная работа по подготовке учащихся к поступлению в образовательные организации ФСБ России. В этих классах учатся мальчики и девочки, успешно прошедшие собеседование, строгий медицинский отбор, отвечающий требованиям военно-врачебной комиссии, сдавшие спортивные нормативы. Сегодня на торжественной линейке ребята произнесли кадетскую присягу, лучших учеников наградили грамотами за участие в торжестве, посвященном 80-летию Победы.