Время ожидания со стороны Тамани составляет более трех часов

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Более 1,7 тыс. автомобилей находится на подходах к Крымскому мосту со стороны Тамани и Керчи. Ожидание въезда на Крымский полуостров составляет более трех часов, выезда - порядка двух, сообщается в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.

В 11:00 мск очередь составляла порядка 1 тыс. машин, из которых 980 - со стороны Тамани.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1 310 транспортных средств. Время ожидания более трех часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 467 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - говорится в сообщении от 14:00 мск.