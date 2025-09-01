Согласно данным центра, показатель патриотизма среди молодежи в возрасте 18-24 лет вырос на 16% по сравнению с 2016 годом и достиг 99%

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Доля патриотично настроенной молодежи в возрасте 18-24 лет в России огромная, это "зашкаливающие цифры". Об этом ТАСС заявил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

"Можете у нас посмотреть на сайте, там зашкаливающие абсолютно цифры, больше 90%. И это не такие парадные ответы, это действительно есть, и, кстати, не только у молодежи", - рассказал Федоров.

Согласно данным ВЦИОМ, показатель патриотизма среди молодежи в возрасте 18-24 лет вырос на 16% по сравнению с 2016 годом и достиг 99%, а среди людей 25-34 лет - на 13%, до 92%. Отмечается, что 97% молодых людей гордятся Россией.