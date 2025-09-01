Показы кинолент пройдут с 1 по 6 сентября

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Гости и жители Владивостока смогли увидеть кинофильм, посвященный окончанию войны с Японией в кинотеатре под открытым небом на набережной Спортивной гавани. Этот показ стал первым в рамках фестиваля "Владивостокские сезоны" Восточного экономического форума, передает корреспондент ТАСС.

Показы кинолент, посвященных окончанию Второй Мировой войны и победе над милитаристской Японией в 1945 году, пройдут с 1 по 6 сентября. Помимо исторических картин, зрителей ожидают короткометражные работы кинематографистов Дальнего Востока, а также показ и обсуждение документального фильма.

"Вас ожидает обширная программа. Каждый день на главной сцене фестиваля на Спортивной набережной вы сможете увидеть выступления лучших творческих коллективов Дальнего Востока, присутствовать на показе дизайнеров и ежевечерне увидеть уникальные фильмы, посвященные Великой Отечественной войне", - отметила заместитель директора Фонда Росконгресс по творческим и культурным инициативам, директор Российского форума индустрии дизайна (РФИД) Екатерина Иванова, открывая первый кинопоказ фестиваля.

