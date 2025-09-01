Организаторы ожидают 7 тыс. гостей, для которых подготовят программу из 50 событий и активностей

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Открытый фестиваль Московского физико-технического института (МФТИ), посвященный науке, технологиям и юмору, состоится 13 сентября на площадке музея "Атом" на ВДНХ, сообщили в пресс-службе МФТИ. Фестиваль проводится в пятый раз.

"В этом году фестиваль вошел в программу мероприятий Дня города Москвы, организаторы ожидают 7 тыс. гостей, для которых будет подготовлена программа из 50 событий и активностей, разделенных по четырем тематическим направлениям: фундаментальная наука, образование, популяризация, предпринимательство и IT, а также связь науки и искусства", - отметили в пресс-службе.

По словам организаторов, фестиваль "традиционно объединяет любителей футуристических идей, адептов научной картины мира и мастеров критического мышления". Днем все желающие могут посетить зону технологий, лектории и панельные дискуссии, пообщаться с научно-образовательными экспертами и поучаствовать в интерактивных мастер-классах. Вечером состоится развлекательная Антинаучная конференция и концерт.

Физики всерьез и в шутку

В зоне технологий будут представлены научные разработки, арт-инсталляции, образовательные стенды и многое другое. Можно будет увидеть, как роботы играют в футбол и устраивают бои. Участники порешают задачи на скорость, узнают про кофейную термодинамику, познакомятся с научно-инженерными разработками МФТИ и компаний-партнеров. На интерактивной выставке на стыке технологий и искусства прозвучит "Ландавшиц" - учебник теоретической физики Ландау и Лившица.

Лекторы расскажут про роль искусственного интеллекта в современном мире, специальную теорию относительности и GPS, познакомят с эстетикой и чувством прекрасного у животных. На мини-лектории FestTech Talk расскажут про биофизику в медицине, связь школьной геометрии и робототехники, историю ядерных технологий: от египетской пирамиды до кухни, а также про погоду на Солнце и ее влияние на жизнь. Выпускники МФТИ поделятся историями о своих жизненных и профессиональных путях.

Вечером пройдет Антинаучная конференция - научно-развлекательное шоу, в котором участники презентуют доклады на несуществующие темы, а жюри и зрители выбирают самые запоминающиеся. Победителями прошлых антинаучек были такие доклады, как "Радиокотофизика", "Квантовая теория мотивации" и "Методы физико-химического анализа студентов".

Завершением фестиваля станет FestTech Music Live - музыкальный open air с приглашенными музыкальными артистами в семейном тематическом парке "Орион".

В 2025 году организаторами фестиваля выступают МФТИ и Физтех-Союз. Партнеры фестиваля: Росатом, Альфа-банк, "Яндекс образование", Т-Банк, Фонд развития Физтех-школ и "Атомариум". Фестиваль FestTech 2025 проводится в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030" и нацпроекта "Молодежь и дети" при поддержке Министерства просвещения РФ.