Главный раввин России призвал ценить содействие государства в создании еврейских школ

По словам главного раввина страны, "это чудо от Всевышнего, что сегодня в России создаются и открываются новые еврейские школы"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Главный раввин России Берл Лазар в День знаний назвал создание еврейских школ чудом Всевышнего и призвал ценить содействие государства в этой области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главного раввина России.

"Сегодня большой юбилей, а для меня особенно - ровно 35 лет тому назад, день в день я впервые с женой и маленькой дочкой приехал в Москву. Мы тогда не знали, что здесь будет, какое образование получат наши дети, разрешат ли тут вообще открыть еврейскую школу. В Советском Союзе за обучение детей еврейским предметам могли посадить в тюрьму. И это чудо от Всевышнего, что сегодня в России создаются и открываются новые еврейские школы", - сказал он на линейке в частной еврейской школе "Мир интеллекта", его слова приводит пресс-служба.

Лазар отметил содействие государства в создании еврейских школ и призвал ценить это.

По данным пресс-службы, в качестве первого звонка главный раввин России использовал шофар - еврейский духовой ритуальный музыкальный инструмент из рога животного. Трубный звук шофара Лазар сравнил "со звуком будильника, призывающего проснуться для новых трудов, получения новых знаний и нового благословения в новом году".