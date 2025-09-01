Мишустин назвал учителей основой качества образования в школах

Премьер-министр РФ 1 сентября посетил общеобразовательную школу в селе Лопатино в Калужской области и поздравил учеников с началом нового учебного года

ЛОПАТИНО /Калужская область/, 1 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил коллектив Лопатинской средней общеобразовательной школы в Калужской области с открытием учебного заведения.

Он подчеркнул, что по поручению президента РФ Владимира Путина была проведена "очень большая работа для того, чтобы сделать школы удобными, комфортными, оснащенными современным оборудованием". "Но, главное, конечно, это наши дорогие учителя. Это, собственно, основа школы, какие ни были бы инфраструктура, классы, учитель - это основа и интересов, которые закладываются у ребят, и качества образования", - отметил Мишустин.

"Хочу поздравить всех с такой замечательной школой. Я представляю, какое настроение у учителей. У ребят постарше настроение не очень веселое после лета, но зато какое (праздничное - прим. ТАСС) настроение было у младших школьников", - сказал Мишустин.

"Я хочу в первую очередь пожелать, чтобы ваша школа процветала. Здесь все сделано, как мне кажется, очень по уму", - отметил премьер.

"Я очень надеюсь, что настроение, которое школа создаст, даст возможность сюда приезжать новым семьям, чтобы больше народу, чтобы оставалось в селе, работали, учились, радовались. И, конечно, вашей школе процветания. С праздником вас, дорогие друзья", - добавил глава российского правительства.

