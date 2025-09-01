Уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская отметила, что мальчик пока остается в больнице

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Новорожденный, которого мать оставила в унитазе в квартире жилого дома на улице Теплый Стан в столице, чувствует себя нормально. Об этом сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

"С ребенком все нормально, он жив и здоров. По версии мамы, она родила его в туалете и не хотела его смерти, но там ведется следствие <...>. Главное, что с ребенком все нормально, что он здоров", - сказала Ярославская.

Она уточнила, что мальчик пока остается в больнице.

Ранее сообщалось, что следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство в отношении матери новорожденного ребенка. По данным следствия, фигурантка родила мальчика и оставила новорожденного в унитазе. Однако свой преступный умысел до конца довести не смогла, так как проживающая совместно с ней девушка вызвала скорую, и ребенок оперативно был доставлен в городскую больницу. Подозреваемую также доставили в одну из городских больниц.