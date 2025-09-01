В частности, в Оренбургской области воздух прогреется до плюс 29-34 градусов

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Теплая погода ожидается в Приволжском федеральном округе (ПФО) в первые дни осени. К середине недели в нескольких регионах прогнозируются дожди и снижение температур. Об этом сообщили ТАСС в региональных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, центрах геоинформационных систем и ГУ МЧС.

По данным пермского научно-популярного метеорологического проекта кафедры метеорологии ПГНИУ "Метеоролог и я", первая неделя сентября в Пермском крае ожидается теплее климатической нормы на 2-2,5 градуса. Количество осадков будет в пределах нормы, но с небольшим избытком на юго-востоке региона. При этом температура воздуха в течение недели будет повышаться. Так 1 сентября в Прикамье облачная погода с температурой в пределах 15-20 градусов, к вечеру на северо-западе края может пройти небольшой дождь. Во вторник ожидается переменная облачность, местами по региону будет дождь, а температура воздуха немного поднимется - до 16-21 градуса.

В Оренбургской области установилась теплая и даже местами жаркая погода преимущественно без осадков. Так, в понедельник воздух в регионе прогреется до плюс 29-34 градусов. Аналогичный температурный фон сохранится во вторник и среду. По ночам будет около плюс 15-20 градусов. При этом в среду и четверг в западных территориях области возможны гроза и дождь.

Температура в пределах 30 градусов в первый день осени наблюдается также в Ульяновской и Саратовской областях, Татарстане, Мордовии.

Дожди и похолодание

При этом в большинстве регионов ПФО на текущей неделе ожидаются дожди. Так, в Саратовской области в течение недели прогнозируются кратковременные дожди различной интенсивности. "Дождь начнется завтра во второй половине дня. Местами по области пройдут грозы, в отдельных районах ожидается сильный дождь", - рассказала ТАСС начальник отдела прогнозирования Саратовского гидрометцентра Ольга Кузнецова.

Как отметила синоптик, жара в течение недели сменится прохладой. Если во вторник ожидается до 34 градусов, то в последующие дни дневные температуры в левобережье опустятся до 25-20 градусов, в правобережье до 21-18.

В Ульяновской области в первую неделю сентября будет преобладать облачная погода с кратковременными дождями. Если в начале недели сохранится теплая погода, то уже во второй ее половине с северо-западными ветрами начнет поступать арктический воздух. Это приведет к существенному похолоданию. Уже 4 сентября максимальная температура днем не превысит плюс 22 градусов. По ночам на этой неделе ожидается от плюс 10 до плюс 16 градусов.

Похолодание придет и в Мордовию. В среду днем столбик термометра опустится до плюс 19 градусов, в четверг ожидается плюс 18 градусов. Небольшое потепление придет с пятницы - прогнозируется плюс 20 градусов. В выходные максимальная температура достигнет 22 градусов тепла. По ночам в республике на этой неделе ожидается от плюс 10 до плюс 14 градусов.

Татарстан, по прогнозу Гидрометцентра республики, тоже ждут кратковременные дожди и грозы, в отдельных районах возможет град. В среду и четверг температура постепенно понизится. Днем ожидается чуть выше 20 градусов. Дожди и грозы, согласно прогнозам синоптиков, ожидаются во вторник и в среду в Кировской области. Также переменная облачность и дожди прогнозируются в Чувашии. Здесь жаркая погода к 3 сентября сменится похолоданием до плюс 13 градусов.