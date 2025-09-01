Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил первокурсников, студентов, коллектив и руководство вуза с Днем знаний

ТВЕРЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Власти Тверской области ввели премии в размере 1 млн рублей лучшим студентам Тверского государственного университета (ТвГУ). Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

О введении новой меры поддержки студентов, которая будет реализована уже с 2025 года, объявил губернатор Игорь Руденя в момент поздравления с Днем знаний первокурсников, студентов, коллектив и руководство ТвГУ.

"Лучшим учащимся каждого курса по итогам года будет предоставляться государственная премия в размере 1 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

По словам губернатора, история старейшего в регионе вуза насчитывает 155 лет, и первокурсники являются продолжателями многовековых традиций. "Я хотел бы пожелать тем, кто пришел на первый курс, чтобы ваши мысли, чаяния, ожидания были реализованы. Чтобы, когда вы станете взрослыми, из вас получились бы руководители, ученые, воины, многодетные мамы и папы. И очень важно, чтобы вы помнили, что у нашей страны великая история. А сегодня эту историю будете создавать вы. У нас очень много молодых и талантливых ребят, и я очень хотел бы, чтобы вы могли реализоваться на территории Тверской области, мы постараемся все для этого сделать", - обратился к студентам Руденя.

По данным пресс-службы, в учебном году 2025/26 в ТвГУ поступили более 2,4 тыс. человек, включая представителей 35 стран мира. В целом численность обучающихся в вузе в новом учебном году составляет более 8,3 тыс. человек. Будущие специалисты обучаются в ТвГУ по 125 направлениям подготовки, также предусмотрена 181 образовательная программа. В частности, в вузе открыты новые образовательные программы бакалавриата, среди которых: "Инженерное компьютерное проектирование и индустриальная математика", "Информационные системы, программирование и анализ данных", "Медиация и социальная педагогика". Помимо этого, впервые будет реализована образовательная программа магистратуры "Системное программирование".