Госнаграду глава КЧР Рашид Темрезов вручил дочери Цахилова Марине Уртаевой

ЧЕРКЕССК, 1 сентября. /ТАСС/. Герою Социалистического труда Захару Цахилову в год 200-летия Черкесска присвоено звание "Почетный житель Карачаево-Черкесской Республики" посмертно. Об этом сообщил глава региона Рашид Темрезов в своем Telegram-канале.

"За выдающиеся заслуги перед КЧР, многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие лакокрасочной промышленности, в преддверии 200-летия Черкесска и Дня Карачаево-Черкесии присвоил звание "Почетный житель Карачаево-Черкесской Республики" (посмертно) нашему выдающемуся земляку, Герою Социалистического труда, кавалеру высоких государственных наград, почетному гражданину Черкесска Захару Сосланбековичу Цахилову", - говорится в сообщении.

Госнаграду глава КЧР вручил дочери Цахилова Марине Уртаевой, участвовавшей в День знаний в церемонии присвоения школе №20 и улице Черкесска имении почетного химика и изобретателя СССР. "Я был лично знаком с Захаром Сосланбековичем, и сегодня, спустя десятилетия, мы также видим масштаб его личности, ощущаем огромную созидательную энергию, его умение видеть перспективу. Присвоение почетного звания - это не только символ признания огромных заслуг самого Захара Цахилова перед Карачаево-Черкесией, но и наша общая благодарность и память о великих людях, создававших историю и благополучие нашей малой Родины и Отечества", - написал Темрезов.

Захар Цахилов (1922-1999) - Герой Социалистического труда, кавалер двух орденов Ленина, орденов "Знак почета", "Дружбы народов", "За заслуги перед Отечеством", почетный химик и изобретатель СССР, заслуженный работник промышленности КЧР, почетный гражданин Черкесска. Цахилов внес большой вклад в социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесии и ее столицы. Под его руководством было создано Черкесское химобъединение - в свое время самое большое химическое производство лакокрасочных материалов в России. Возглавлял его Цахилов более полувека. Силами предприятия в Черкесске, в частности, построены десять многоквартирных домов, Дворец культуры, медико-санитарная часть, санаторий-профилакторий, профтехучилище и другие соцобъекты.