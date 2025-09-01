По словам министра просвещения РФ, в сельской местности построены 616 школ, до конца года будут введены в эксплуатацию 35 школ

ЛОПАТИНО /Калужская область/, 1 сентября. /ТАСС/. Новый учебный год в российских школах стартовал в штатном режиме, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Учебный год сегодня начался в штатном режиме", - сказал Кравцов во время доклада премьер-министру РФ Михаилу Мишустину об итогах реализации инфраструктурных мероприятий в РФ в 2019-2024 годах и задачах на 2025 год.

"Благодаря поддержке президента, правительства в сельской местности строятся школы, детские сады. Мы решили проблему по доступности детских садов - у нас сегодня нет очередей - 99,7%", - рассказал министр.

По его словам, в сельской местности построены 616 школ, до конца года будут введены в эксплуатацию 35 школ. В целом по стране построено 1 688 детских садов и 1 634 школы, а до конца года еще 80 школ будут введены в эксплуатацию. "Это беспрецедентные темпы строительства. Это больше тех параметров, которые поставил президент перед правительством", - подчеркнул Кравцов.

Кроме того, по его словам, 17% от всех школ страны пройдут программу капитального ремонта. "И с 1 сентября у нас вводятся единые программы, и страна переходит на единые государственные учебники", - заключил министр.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в свою очередь выступил с докладом о модернизации системы образования в регионе. Так, с 2019 года в Калужской области были построены 22 детских сада и 12 школ. Проведен капремонт в 57 школах, еще 23 школы будут отремонтированы.

Мишустин в понедельник посетил общеобразовательную школу в селе Лопатино в Калужской области и поздравил учеников с началом нового учебного года.