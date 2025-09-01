Как отметила директор Роспатриотцентра Елена Беликова, такие акции должны ребенку дать почувствовать, что он не один, а часть большой семьи, которая "свято помнит подвиг его отца, любит и гордится"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Всероссийская акция "Быть рядом" прошла в День знаний по всей России, детей героев специальной военной операции отвели в первый класс однополчане их отцов. Об этом сообщает пресс-служба Роспатриотцентра Росмолодежи.

"Первоклассники из более 20 регионов России в этот День знаний сделали свой первый шаг в школьную жизнь, держа за руку боевых товарищей отца. Всероссийская акция "Быть рядом", организованная Роспатриотцентром Росмолодежи при поддержке Фонда "Защитники Отечества" и Ассоциации ветеранов СВО, стала символом мужского братства и живой памяти о подвиге", - говорится в сообщении.

Как отметила директор Роспатриотцентра Елена Беликова, такие акции должны ребенку дать почувствовать, что он не один, а часть большой семьи, которая "свято помнит подвиг его отца, любит и гордится". "Однополчане крепко держат ребенка за руку у школы, это все мы, вся страна. И это наше обещание ему и его папе: мы всегда будем рядом. В радости и в беде, в большой удаче и в маленьких победах. Всегда. Это наш священный долг и обещание тем, кто отдал жизнь за Родину", - отметила Беликова.