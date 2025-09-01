Глава Минобразования региона Иван Кусов добавил, что в 2025 году в ЛНР ремонтные работы велись на 80 объектах образования, включая детские сады и колледжи

ЛУГАНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Занятия возобновились в специализированной школе №17 в прифронтовом Северодонецке Луганской Народной Республики, ее в июне после реконструкции открыл по видеосвязи президент России Владимир Путин. Об этом ТАСС сообщил глава Минобразования региона Иван Кусов.

"У нас кроме гимназии №60 в Луганске (открытой после капремонта, проведенной Москвой - прим. ТАСС) еще в 17-й школе Северодонецка начался учебный год. Она тоже целый год силами ППК "Единый заказчик" реконструировалась, восстанавливалась. И в Северодонецке, слава Богу, уже очное обучение, и поэтому там полноценная линейка сегодня прошла, и школа-красавица сегодня запущена. <…> Она [школа №17 в Северодонецке] была с разрушениями, она была полностью восстановлена: и спортивное ядро, и внутренние помещения, и фасад, и пищеблок, и инженерные коммуникации, оснащены все кабинеты", - сказал он.

Кусов добавил, что в этом году в ЛНР ремонтные работы велись на 80 объектах образования, включая детские сады и колледжи, однако капитальное восстановление затронуло только луганскую гимназию №60 и северодонецкую школу №17. "Порядка 50 школ сегодня обновленные открылись - где-то крыши восстановили, где-то систему отопления, где-то окна, где-то входные группы. <...> Еще порядка в 30 объектах ремонты потихоньку заканчиваются. Планируем, что не позже конца сентября все будет завершено", - уточнил глава регионального Минобразования.

Школа №17 Северодонецка была сильно повреждена в результате обстрелов со стороны ВСУ в 2022 году. Была разрушена крыша, были пробоины в стенах, вышла из строя отопительная система. Восстановительные работы начались в феврале 2024 года. Учебное учреждение после проведенного капремонта в июне по видеосвязи открыл президент РФ Владимир Путин. Гимназия №60 имени 200-летия города Луганска открылась 1 сентября после капитального ремонта, проведенного специалистами из региона-шефа - Москвы. Восстановительные работы в гимназии московские специалисты выполнили за год, до этого учебное учреждение ни разу капитально не ремонтировалось за 30 лет своей работы.