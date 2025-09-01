В Минобороны подчеркнули, что в Пансионе созданы все условия как для достижения высокого качества образования, так и для развития воспитанниц

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Статс-секретарь - замминистра обороны и председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева поздравила выпускниц московского Пансиона Минобороны России с 1 сентября. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"От лица Министерства обороны и от себя лично поздравляю вас с Днем знаний. Днем, который объединяет и взрослых, и детей, к которому мы все готовимся", - сказала она, ее слова приводятся в военном ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что в Пансионе созданы все условия как для достижения высокого качества образования, так и для всестороннего развития воспитанниц. "Широкий спектр дополнительного образования предоставляет им выбор проходить обучение в более чем 100 творческих студиях и школах по различным направлениям. Творческие коллективы воспитанниц пансиона выступают на ведущих площадках страны. Ансамбль барабанщиц и хореографические коллективы пансиона воспитанниц - с 2009 года ежегодные участники Международного фестиваля военных оркестров "Спасская башня" на Красной площади", - отметили там.

В ведомстве отметили, что выпускницы учреждения успешно поступают в лучшие вузы России: МГИМО, МГУ имени М. В. Ломоносова, МГТУ имени Н. Э. Баумана, Военный университет Министерства обороны РФ, Военно-медицинскую академию имени С. М. Кирова, Военно-космическую академию имени А. Ф. Можайского и в другие ведущие высшие учебные заведения страны.