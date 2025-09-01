Пользователям приложения "Хорошие новости" стал доступен образовательный марафон

Он направлен на углубленное развитие экспертности лидеров общественного мнения, формирование позитивного информационного фона и поддержку гражданских инициатив

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Образовательный марафон "Лидеры мнений: специализация" стартовал в мобильном приложении "Хорошие новости". Об этом сообщает пресс-служба президентской платформы "Россия - страна возможностей" (РСВ).

"Специально ко Дню знаний мобильное приложение "Хорошие новости", проект президентской платформы "Россия - страна возможностей", в партнерстве с Федеральным агентством по делам молодежи, Федеральным агентством по делам национальностей России и АНО "Национальные приоритеты" запускает всероссийский образовательный марафон "Лидеры мнений: специализация", - говорится в сообщении.

Он направлен на углубленное развитие экспертности лидеров общественного мнения, формирование позитивного информационного фона и поддержку гражданских инициатив. Принять участие можно до 30 сентября. Ключевая тема марафона - развитие экспертности в трех направлениях, определенных самими пользователями путем предварительного голосования: молодежная политика, внутренний туризм, культура народов России.

"Мы стартуем в День знаний, так как хотим, чтобы марафон стал для ребят началом не только нового учебного года, но и нового пути в их самоопределении и развитии, а также у них появилась бы возможность создавать более профессиональный контент. Сегодня лидеры мнений - это люди, которые несут смыслы и формируют завтрашний день. В образовательной программе участников ждут теоретические блоки, интерактивные кейсы, практические задания и тематические вебинары", - отметил первый заместитель генерального директора РСВ Геннадий Гурьянов.

Мобильное приложение "Хорошие новости" - цифровая экосистема, объединяющая порядка 72 тыс. пользователей со всей России.