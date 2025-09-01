Дорожная карта реализации соглашения включает конкретные инициативы в области фармацевтики, медицины, индустрии гостеприимства, агротехнологий и промышленности

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. АФК "Система" и Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН) заключили соглашение, предусматривающее реализацию совместных проектов для подготовки специалистов различных отраслей экономики. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ректора РУДН.

Документ подписали в День знаний, 1 сентября, ректор университета Олег Ястребов и основатель АФК "Система" Владимир Евтушенков. Соглашение направлено на расширение взаимодействия между университетом и компаниями по следующим ключевым направлениям: карьерное развитие студентов и содействие трудоустройству выпускников, совместная разработка образовательного контента, цифровая трансформация и персонализация обучения.

"Сегодня практически в любой индустрии, будь то гостиничный или другой бизнес, прежние методы уже не работают и нужны молодые специалисты, способные быстро осваивать новые знания, отвечать на вызовы времени, создавать и внедрять технологии, которых раньше просто не было", - отметил Евтушенков.

По его словам, в последние годы РУДН занимает лидирующие позиции в подготовке востребованных на рынке специалистов. "Сотрудничество с корпорацией, в портфель которой входят лидеры в своих отраслях, является логичным и перспективным. Я с оптимизмом смотрю в наше общее будущее и рад, что мы начинаем совместные работы в области медицины, биоинженерии и по многим еще направлениям", - подчеркнул он.

Ястребов рассказал, что системное сотрудничество с крупным бизнесом России, включая возможность для студентов проходить практику и устраиваться на работу - одно из сильных конкурентных преимуществ университета. "Мы с партнерами видим огромный потенциал для расширения образовательного, научного и экспертного сотрудничества в интересах экономики, подготовки кадров и научного лидерства", - отметил он.

Большие планы

Дорожная карта реализации соглашения на 2025-2026 годы включает конкретные инициативы в области фармацевтики, медицины, индустрии гостеприимства, агротехнологий и промышленности.

Как сообщили в пресс-службе, планируется запуск программы Mini-MBA для подготовки управленцев для производственных отраслей. Совместно с Академией гостеприимства Cosmos будет разработана сетевая магистерская программа "Управление гостиничным комплексом". Частью программы станет организация практик для студентов РУДН в ключевых отелях Cosmos Hotel Group.

"Учащиеся также смогут приобрести практический опыт в области фармацевтики и биотехнологий на современных производственных площадках "Биннофарм групп", также в планах - программы повышения квалификации под руководством специалистов аграрной отрасли с практическими занятиями на предприятиях агрохолдинга "Степь", профориентационные выездные уроки, лаборатории и стажировки для старшеклассников, мероприятия для студентов и выпускников", - пояснили в университете.

Среди других инициатив - создание программ дополнительного профессионального образования для врачей. "В частности, предполагается привлечение профессорско-преподавательского состава РУДН к процессам обучения в медицинской академии МЕДСИ, а талантливых студентов, ординаторов и аспирантов - на стажировки в крупнейшей частной сети клиник России", - рассказали в пресс-службе.

Продолжится и активное взаимодействие благотворительного фонда "Система" с РУДН, в том числе в рамках реализации проектов "Первая стажировка", стипендиального конкурса "Система", конкурса "Первое рабочее место", проведения профориентационных экскурсий на производственные площадки. "Ежегодно ожидается участие порядка 150 студентов РУДН в стажировках на базе компаний группы АФК "Система" с перспективой дальнейшего трудоустройства", - заключили в РУДН.