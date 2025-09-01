В Подмосковье в сентябре проведут около 180 ярмарок

Покупатели смогут приобрести свежие овощи и фрукты нового урожая, ягоды, мясо и молочную продукцию, хлебобулочные изделия, товары народных промыслов и многое другое

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Порядка 180 ярмарок с продукцией фермеров планируют провести в Московской области в первый осенний месяц. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"В первый месяц осени в регионе проведут 178 ярмарок. Более сотни торговых площадок будут организованы под брендом "Товары регионов России". Также жителей ждут "Дары Подмосковья" и ярмарки, приуроченные к сбору урожая и посвященные Дню работника сельского хозяйства", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что покупатели смогут приобрести свежие овощи и фрукты нового урожая, ягоды, мясо и молочную продукцию, хлебобулочные изделия, товары народных промыслов и многое другое.

В частности, в Старой Купавне Богородского округа с 19 по 21 сентября пройдет "Подмосковная осень", а с 22 по 28 сентября - "Золотая осень". Кроме того, в Электроуглях с 15 по 21 сентября жителей ждут "Товары регионов России". В Щелковском округе с 26 по 28 сентября состоится ярмарка "День работника сельского хозяйства", посвященная труду фермеров и аграриев.