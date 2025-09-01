Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не чувствовал себя лучше

ВАШИНГТОН, 1 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не чувствовал себя лучше. Так он прокомментировал распространившиеся в социальных сетях слухи о своей смерти.

"Никогда в жизни не чувствовал себя лучше", - написал Трамп в Truth Social.

29 августа в интернете стали распространяться сообщения о том, что президент в течение двух дней не появлялся на публике. Журнал Neewsweek отметил, что хештег #whereistrump стал шестым по популярности в Х, а чат-бот на основе ИИ Grok зафиксировал более 1,3 млн случаев ознакомления пользователей с постами о предполагаемой смерти американского лидера.