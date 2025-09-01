Он рассчитан на 320 мест

АРХАНГЕЛЬСК, 1 сентября. /ТАСС/. Новый корпус средней школы, рассчитанный на 320 мест, открыли в День знаний в поселке Катунино. Здание построили в рамках нацпроекта "Образование", направив из федерального и регионального бюджетов свыше 817 млн рублей, сообщили в правительстве Архангельской области.

"На первой в новой школе торжественной линейке побывал губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. Глава региона отметил, что сегодня в Катунинской школе двойной праздник и звенит особенный звонок - первый не только для первоклассников, но и для самого учреждения, которое обрело новое современное, оснащенное передовым оборудованием здание. Возведение объекта велось в рамках нацпроекта "Образование" и завершилось летом 2025 года. Финансирование из средств федерального и областного бюджетов составило свыше 817 млн рублей", - сказано в сообщении.

Губернатор подчеркнул, что в новом корпусе школьники будут получать знания совершенного другого уровня, чем в обычной сельской школе. Там созданы 28 классов, в том числе предпрофессиональные - биоинженерные и агротехнологические. Дети смогут изучать такие направления, как "Основы пилотирования БПЛА" и "Биотехнологии растений", а также проводить исследования в "Научном клубе первых - юннаты".

"Это те направления, которые точно будут востребованы в будущем <...>. Наша задача - сделать так, чтобы выпускники стали настоящими профессионалами, и те знания, которые они получат здесь, были востребованы в экономике", - отметил Цыбульский.

Всего в разных корпусах Катунинской средней школы обучаются порядка 600 детей. В новом здании организован учебный процесс для учеников с 5 по 11 класс. Раньше они занимались в корпусе, построенном в 1965 году, в нем проведут капремонт по нацпроекту "Молодежь и дети". Кроме того, по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий" там обновят материально-техническую базу.