МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. ДОСААФ России сотрудничает с 286 школами страны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

"С региональными отделениями ДОСААФ России на основании соглашений о взаимодействии сотрудничают: 286 школ, 16 техникумов, 10 гимназий, 12 кадетских корпусов. На грант в форме субсидии от Минпросвещения проводятся два военно-спортивных фестиваля-чемпионата: "Ворошиловский стрелок" на базе регионального отделения (РО) Краснодарского края и по БПЛА - "Соколиная охота" на базе Ульяновского РО ДОСААФ, а также в МДЦ "Артек" реализуется через РО Республики Крым программа ДПО "Вечный огонь" (по конкурсу отдохнули 150 детей из 41 региона), проводится Военно-исторический спортивный турнир "Путь героев" на базе РО Приморского края", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что с участием команд ДОСААФ России в некоторых субъектах РФ проводятся военно-патриотические игры "Зарница-2.0". Кроме того, в школах с участием центров тестирования ДОСААФ осуществляется сдача школьниками испытаний "Готов к труду и обороне".

"Представители ДОСААФ России активно участвуют в акциях "Первый звонок" и "Последний звонок", проводят для молодежи дни открытых дверей в организациях ДОСААФ, по запросам школ предоставляют объекты для проведения практических занятий НВП, военно-спортивных игр и другое", - также отметили в пресс-службе.