В Петрозаводске после капремонта открыли школу №3

В День знаний за парты в обновленном здании сели более 900 учеников

ПЕТРОЗАВОДСК, 1 сентября. /ТАСС/. Глава Карелии Артур Парфенчиков открыл после капитального ремонта школу №3 в Петрозаводске. В День знаний за парты в обновленном здании сели более 900 учеников, из которых более 100 - первоклассники, сообщили в правительстве республики.

"Это школа с богатой историей, своими традициями. Несколько лет назад стоял вопрос о ее будущем - здание было признано аварийным. Огромное спасибо всем, кто здесь работал, прежде всего строителям и проектировщикам. По сути, мы построили новую школу", - сказал на торжественной линейке Парфенчиков.

На капремонт средней школы №3 были направлены федеральные и региональные средства. В здании укрепили фундамент, заменили кровлю, фасад и инженерные сети, отремонтировали внутренние помещения. Новую технику и мебель приобрели для кабинетов, библиотеки, класса педагогики и психологии, а также актового и спортивного залов, столовой и пищеблока. Фасад здания украсил мурал. Изображение, связанное с Карелией, нанесли молодые художники в рамках проекта "Полоса отвода", который реализуется по нацпроекту "Молодежь и дети".

Почетное право поднять государственный флаг Российской Федерации на линейке предоставили выпускнику школы, герою СВО Роману Никонову. В следующем году учреждение отметит 50-летие. На базе школы работает поисковый клуб "Север", которому исполнился 41 год. Там также есть свой музей, который преобразился после ремонта.

В течение трех лет в разных районах и округах республики в рамках президентской программы капремонта обновили 34 школы, еще в 14 работы продолжаются. С этого года их проводят в рамках нацпроекта "Молодежь и дети".