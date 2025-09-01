Движение первых запустило просветительскую кампанию "Первые. Навыки для жизни"

Особые акценты будут сделаны на безопасности в цифровой среде, противодействии фейкам, развитии навыков работы с новыми технологиями, активном участии в экологических инициативах

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Движение первых объявило о старте нового сезона информационно-просветительской кампании "Первые. Навыки для жизни". Акценты будут сделаны на безопасности в цифровой среде и противодействии фейкам, сообщил председатель правления движения Артур Орлов.

"Мы объявляем о запуске нового цикла кампании "Первые. Навыки для жизни". В прежнем сезоне марафон "Первые. Навыки для жизни" объединил более 29 млн детей и взрослых. Мы проведем марафоны, запишем подкасты по всем трекам безопасности. Особые акценты будут сделаны на безопасности в цифровой среде, противодействии фейкам, развитии навыков работы с новыми технологиями, активном участии в экологических инициативах", - приводит пресс-служба движения слова Орлова.

В основу программы мероприятий, которые пройдут по всем регионам России, легли основные смыслы движения: "Учим защищать", "Учим заботиться" и "Учим создавать". Главная цель - подготовка детей к самостоятельной взрослой жизни, воспитание патриотизма, продвижение семейных ценностей и сохранение исторического наследия.

Проект "Первые. Навыки для жизни" помогает детям и молодежи увереннее чувствовать себя в разных ситуациях, возникающих каждый день дома, в школе, на улице и в онлайн-пространстве. В новом сезоне кампании для участников подготовлены различные форматы мероприятий - проведение марафонов, выпуск подкастов и видеороликов. Как и в прошлом сезоне, в проекте примут участие лучшие эксперты страны из самых разных областей, которые простым языком объяснят подрастающему поколению правила безопасности.