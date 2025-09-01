В Бурятии открыли первый памятник учителю

Скульптура изображает молодую женщину-педагога с книгой, держащую за руку ученика с колокольчиком

УЛАН-УДЭ, 1 сентября. /ТАСС/. Первый в Бурятии памятник учителю открыли в городе Улан-Удэ. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

"1 сентября, в День знаний, в Улан-Удэ состоялось открытие памятника учителю, первого монумента, посвященного педагогам. Место для установки выбрали символичное - Бурятский республиканский педагогический колледж", - сообщили в пресс-службе.

Скульптура выполнена бурятским мастером Балжиром Цыжиповым. Композиция изображает молодую женщину-педагога с книгой. Учитель держит за руку ученика с колокольчиком - традиционным символом начала учебного года.

На церемонии открытия собрались студенты и выпускники педагогического колледжа, педагоги Бурятии. Глава республики Алексей Цыденов отметил, что это один из самых дорогих и важных памятников в Бурятии.

"Учитель - это самый главный человек. Мы все потом в жизни кем-то станем: врачом, водителем, хлеборобом, фермером, железнодорожником, строителем. Но сначала мы все попадаем в руки учителей. И они делают их нас тех, кем мы потом получимся. Поэтому труд и миссия учителя - самая сложная и самая важная", - сказал Цыденов.

По словам Цыжипова, рассматривались разные эскизы, варианты, как будет выглядеть памятник. "Наверное, самый трогательный момент запечатлели: для учителя это принять первоклассника и довести его до 11 класса, а для первоклассника - первый звонок. Образ педагога получился собирательным, посвященным всем учителям", - приводит пресс-служба слова Цыжипова.