Он отметил, что помощь предпринимателей комплексная и системная

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале выразил благодарность столичным предпринимателям за помощь участникам специальной военной операции.

"Московские предприниматели оказывают поддержку в зоне СВО. <…> Спасибо каждому за эту неоценимую помощь фронту. За широту души и готовность в любое время поддерживать тех, кто на передовой. Не только словом, но и делом", - написал мэр.

Он отметил, что помощь предпринимателей комплексная и системная: от прямых финансовых переводов и поставок критически важной техники до организации гуманитарных грузов и оказания социальных услуг семьям военнослужащих.

"Например, представитель московского маркетингового агентства собрал и направил 55 млн рублей на нужды СВО. Лично съездил 23 раза, чтобы доставить все необходимое на фронт. Оказывает системную помощь нескольким бригадам и батальонам. Предприниматель, участница спецпроекта "Время возможностей" организует регулярные сборы гуманитарной помощи для Донбасса. Предоставляет скидки на занятия детям участников специальной военной операции", - добавил Собянин.