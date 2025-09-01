Республика демонстрирует уникальный подход к сохранению культурного наследия, отметил врио главы региона Ростислав Гольдштейн

СЫКТЫВКАР, 1 сентября. /ТАСС/. Правительство Республики Коми подписало школы региона на комиязычные периодические издания. Коми - один из немногих российских регионов, где выпущены собственные учебники и пособия по истории края, которые также поступили во все учебные заведения республики, сообщил врио главы региона Ростислав Гольдштейн.

"На одной из встреч жители республики обратились ко мне с просьбой усилить поддержку изучения коми языка в школах. Их голос был услышан! В новом учебном году мы реализовали масштабную программу: 202 школы региона (всего в Коми чуть менее 300 школ - прим. ТАСС) получили подписку на комиязычные периодические издания, а 60 учебных заведений обеспечены журналом "Войвыв кодзув" (в переводе с коми - "Северная звезда", литературно-художественный и общественно-политический журнал на коми языке)", - сообщил Гольдштейн в своем Telegram-канале.

По словам руководителя региона, республика демонстрирует уникальный подход к сохранению культурного наследия. "Мы - в числе немногих регионов России, где созданы собственные учебные пособия и учебники по истории края. В 2022 году вышли пособия "История Коми с древнейших времен" для 6-7-х классов, в 2024 году увидело свет продолжение для 8-9-х классов - "История Коми в XVIII - начале ХХ века", - отметил глава республики.

С 1 сентября этого года все учащиеся 5-7-х классов изучают курс "История нашего края". Это стратегически важное решение для воспитания у подрастающего поколения любви к родной земле. Власти региона продолжат поддерживать школы, в которых развивают коми язык и краеведческое образование, сообщил руководитель республики.