Программу "Земский тренер" запустят во всех регионах России с 2026 года

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Программа поддержки специалистов в сфере спорта в сельской местности "Земский тренер" заработает по всей России с 2026 года, и уже с 2025-го - в Дальневосточном и Центральном федеральных округах. Правила субсидирования программы утверждены правительством, сообщается на сайте кабмина РФ.

"По поручению президента в 2025 году в Дальневосточном и Центральном федеральных округах, а с 2026 года во всех регионах России будет запущена программа "Земский тренер". В ее рамках работники сферы физической культуры и спорта, переехавшие на работу в небольшие населенные пункты с числом жителей до 50 тысяч человек, смогут получать единовременные компенсационные выплаты в размере от 1 млн до 2 млн рублей", - говорится в документе.

Так, на поддержку от государства смогут претендовать специалисты с высшим или средним профессиональным образованием, заключившие не менее чем на пять лет договор на полный рабочий день с организацией физической культуры и спорта. Для участников программы на Дальнем Востоке и в новых регионах размер единовременной выплаты составит 2 млн рублей, для иных субъектов РФ - 1 млн рублей. Об этом, в частности, сообщал премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время посещения Лопатинской средней общеобразовательной школы в Калужской области ранее в понедельник.

"Также готовится к подписанию распоряжение о распределении субсидий регионам Дальневосточного и Центрального федеральных округов на реализацию этой программы в 2025 году. Принять меры, направленные на реализацию программы "Земский тренер", правительству поручил глава государства по итогам заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта в 2024 году", - уточняется в релизе кабмина.

"Земские" программы предполагают дополнительные выплаты квалифицированным специалистам, уехавшим работать в сельскую местность.