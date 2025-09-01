Учебное заведение будет сочетать фундаментальную научную подготовку с практической работой

МУРМАНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Губернаторский лицей открылся в Мурманске в День знаний. Это учебное заведение полного дня, которое будет сочетать фундаментальную научную подготовку с практической работой, сообщила в министерстве информационной политики региона.

"В День знаний Андрей Чибис открыл в Мурманске Губернаторский лицей. Он создан по инициативе главы региона в рамках плана "На Севере - жить!", - говорится в сообщении.

Глава региона отметил, что миссия лицея - глубокая ранняя подготовка детей и их профориентация на те специальности, которые нужны в Арктике. "Мы акцентировали здесь три направления. Первое - это все, что касается логистики, морского движения, развития Северного морского пути. Второе - минеральные ресурсы и технологии Арктики: от нефти и газа до руды и редкоземельных металлов. Третья - биоресурсы и биотехнологии", - приводится цитата Чибиса.

Помимо общего образования, ребята смогут изучать специальные предметы, посещать экскурсии на предприятиях. Как пояснила министр образования и науки региона Диана Кузнецова, образовательная программа синхронизирована с программами обучения Мурманского арктического университета.

"Чтобы попасть в лицей, ребята прошли серьезный конкурсный отбор в три этапа, в том числе собеседование с педагогом-психологом для определения вектора обучения, который им наиболее интересен. Сейчас здесь набрано 15 классов, с пятого по восьмые, а также десятые, за парты сядут 375 учеников. Детей ждут интересные программы, в том числе внеурочные, которые будут проходить не только в кабинетах, но и в центре киберспортивной подготовки, технопарке, площадке для конструирования и пилотирования беспилотных авиационных систем. Кроме того, ребята смогут проходить практическое обучение в лабораториях и на площадках МАУ", - приводится цитата Кузнецовой.