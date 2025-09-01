Новое здание может принять 215 детей

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Школу-сад открыли в День знаний в поселке Нельмин-Нос. Новое здание может принять 215 детей, из которых 80 - дошкольники, сообщила в своем Telegram-канале врио губернатора Ненецкого автономного округа Ирина Гехт.

"В День знаний открыли новую школу-сад в Нельмин-Носе. Для жителей поселка и всего региона это важное событие, которого с нетерпением ждали. Объект рассчитан на 135 школьников и 80 воспитанников детского сада. В новом учебном году здесь будут получать новые знания 75 учащихся 1-9 классов", - сказано в сообщении.

Объект построили в рамках национального проекта "Образование". Там есть детская площадка, спортивное ядро и актовый зал, добавила Гехт.