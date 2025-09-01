Финалисты получат ценные подарки от РГО, а школы-победители - денежные призы на оснащение класса географии

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Русское географическое общество (РГО) объявляет о старте всероссийского конкурса "Классная география". В этом году проект, направленный на повышение интереса к изучению географии России среди школьников, проводится при поддержке Фонда президентских грантов, сообщила пресс-служба общества.

"Классная география" - это конкурс, посвященный школьному предмету "География", в рамках которого участникам предлагается провести познавательные уроки в необычном формате и продемонстрировать, каким увлекательным может быть образовательный процесс. Финал состоится в апреле 2026 года в штаб-квартире РГО в Москве. Ученики презентуют разработанные уроки жюри, расскажут о своей школе, преподавателе географии и поделятся впечатлениями о конкурсе. Финалисты получат ценные подарки от РГО, а школы-победители - денежные призы на оснащение класса географии", - говорится в сообщении.

Первый конкурс в 2024 году вызвал широкий интерес у преподавательского сообщества. В нем приняли участие 180 школ из 57 регионов России. Финалистами стали пять школ из Московской области, Санкт-Петербурга, Красноярского края, Крыма, которые получили ценные подарки и денежные призы на оборудование кабинетов географии. В 50 школах по всей России были установлены "Парты открытий РГО", рассказывающие ученикам о деятельности великих ученых географов.

Конкурс пройдет в три этапа. В рамках отборочного этапа учителям предстоит провести урок на любую тему, касающуюся географии России. Преподаватели могут включить воображение и создать интересный урок, используя все возможности школьного кабинета. Эксперты конкурса выберут 50 школ-полуфиналистов. В качестве приза в этих школах будут оформлены парты, на которых будут увековечены имена выдающихся членов Русского географического общества - первооткрывателей, путешественников, ученых-географов.

На втором этапе ученики школ-полуфиналистов подготовят и проведут урок географии для родителей и учителей, используя современные технологии и фантазию. Жюри отберет пять финалистов, наиболее творчески подошедших к решению задачи.

Подать заявку на участие в конкурсе "Классная география" могут общеобразовательные учреждения и средние специальные учебные заведения: общеобразовательные школы, гимназии, лицеи, кадетские школы, учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, техникумы, колледжи. Заявки принимаются с 1 сентября по 31 октября 2025 года на сайте geoclass.rgo.ru. Для этого необходимо прикрепить описание, фото- и видеоматериалы выполненного задания первого этапа.

Русское географическое общество, созданное в 1845 году, в настоящее время представлено в 89 регионах России. Цель РГО состоит в проведении целенаправленной работы в обществе по популяризации географии, сохранению исторического и культурного наследия России. Президентом РГО является Сергей Шойгу.