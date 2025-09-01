Стенд представляет собой интерактивную площадку, сочетающую традиции региона и современные технологии

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Стенд Ненецкого автономного округа (НАО) на выставке "Регионы-2030. Платформа будущего" открывает отсчет до столетнего юбилея, который субъект отметит в 2029 году. Об этом на открытии выставки в Национальном центре "Россия" сообщила врио главы НАО Ирина Гехт.

"Мы всегда представляли НАО как округ самобытный, с богатой культурой. <…> Скоро округ отметит свое столетие, в 2029-м году. С этой выставки мы начинаем отсчет - 1 414 дней до 100-летнего юбилея НАО", - сказала она.

Гехт отметила, что стенд представляет собой интерактивную площадку, сочетающую традиции региона и современные технологии. Она подчеркнула, что именно такая синергия отражает развитие региона. На стенде представлена модель традиционного ненецкого бубна. "Удар в бубен включает панели, рассказывающие об истории, культуре, промышленности, экономике региона", - сказала Гехт.