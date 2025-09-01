Всего с 2023 года этим правом воспользовалась 4 271 семья

ЛУГАНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Более 600 семей в Луганской Народной Республике направили средства материнского капитала на оплату обучения детей. Об этом ТАСС сообщили в отделении Соцфонда РФ по ЛНР.

"В 2025 году 641 семья направила средства материнского капитала на оплату обучения детей в образовательных учреждениях. Всего с 2023 года данным направлением воспользовалась 4 271 семья", - сообщили там.

В отделении напомнили, что дошкольное образование можно оплатить материнским капиталом, не дожидаясь трехлетия ребенка, в связи с рождением которого он был получен. Обучение в среднем специальном и высшем учебном заведении - только после достижения ребенком трехлетнего возраста. Оплатить можно не только обучение, но и проживание ребенка в студенческом общежитии.

Материнский капитал родители могут направить на обучение любого ребенка в семье в возрасте до 25 лет.

Ранее управляющий отделением Соцфонда РФ по республике Татьяна Васильева сообщала ТАСС, что более 35 тыс. семей в ЛНР с 2023 года оформили сертификат на получение материнского капитала.

Материнский капитал - мера государственной поддержки российских семей национального проекта "Демография". С 2007 года на такую поддержку имели право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года материнский капитал выдается при рождении первого ребенка. После индексации 1 февраля 2023 года размер маткапитала составляет 586,9 тыс. рублей на первого ребенка. При рождении второго ребенка размер капитала увеличивается на 188,6 тыс. рублей, если семья уже получила сертификат на первого ребенка, начиная с 1 января 2020 года. Маткапитал в повышенном размере, если второй или любой следующий ребенок появился в семье с 2020 года, увеличился до 775,6 тыс. рублей.