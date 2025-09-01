Малышева назвала снос памятников советским воинам в Европе политической акцией

По мнению руководителя Национального центра исторической памяти при президенте РФ, члена Общественной палаты РФ, эти действия были направлены на стирание "визуального восприятия точек памяти"

КАЛИНИНГРАД, 1 сентября. /ТАСС/. Снос памятников в странах Европы советским воинам-освободителям - это политическая акция. Такое мнение высказала журналистам руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ, член Общественной палаты РФ Елена Малышева в ходе открытия парка исторических миниатюр "Спасенная Европа".

В парке Победы в Калининграде установили миниатюрные копии семи монументов воинам-освободителям, отлитые из бронзы, которые ранее были снесены в Европе. Парк исторических миниатюр "Спасенная Европа" был выполнен в виде карты Восточной Европы. Всего памятников семь, каждый из которых со своей трагической судьбой, ранее они были демонтированы в Праге, Варшаве, Киеве, Риге, Клайпеде, Тарту и Софии.

"Эти памятники были снесены демонстративно, даже показательно, мы это прекрасно понимаем. И это как раз символизировало то, что их снос является политической акцией и не отвечает памяти, которая сохраняется в самих государствах освобожденных народов", - сказала Малышева.

Она добавила, что эта акция была направлена на стирание "визуального восприятия точек памяти" и назвала это опрометчивым решением. "Историческую память стереть невозможно, она базируется на связи поколений, на академической науке, архивных документах, и она остается. Убирая образ, убирая место памяти, это не значит, что она стирается. Но вместе с тем мы прекрасно отдаем себе отчет, что для формирования культуры исторической памяти очень важно иметь перед глазами вот это место памяти. И сегодня наш ответ - ответ политическим акциям по сносу памятников, которые прежде всего - напоминание для стран Запада, что историческую память нельзя разрушить", - заключила Малышева.

Ранее Малышева в интервью ТАСС рассказала, что создатели парка в дальнейшем готовятся к его расширению. В первую очередь были воссозданы семь скульптур, которые снесли наиболее демонстративно, с большим политическим резонансом. В дальнейшем парк будет пополняться и будет включать в себя "памятники с территориальной привязкой по странам Европы". Планируется, что в парке всего будет более 30 монументов.