В обоих колледжах работают отличные преподаватели, а материальная база постоянно улучшается, отметили в Минздраве региона

МЕЛИТОПОЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Более 500 студентов поступили в Бердянский и Мелитопольский медицинские колледжи Запорожской области. В Минздраве региона выразили надежду, что молодые кадры после окончания пополнят ряды сотрудников местных учреждений.

"1 сентября двери Бердянского и Мелитопольского медицинских колледжей гостеприимно раскрылись перед новыми студентами. 525 ребят решили посвятить свою жизнь важной и нужной работе: многие станут фельдшерами скорой помощи, опытными медсестрами, заботливыми фармацевтами и внимательными лаборантами", - говорится в Telegram-канале Минздрава Запорожской области.

Отмечается, что в обоих колледжах работают отличные преподаватели, а материальная база постоянно улучшается. "Все это делается для того, чтобы студенты могли хорошо учиться и потом пополнить ряды медработников в местных больницах", - отметили в министерстве.

Власти региона работают над устранением кадрового дефицита в здравоохранении. 28 августа в Минздраве Запорожской области рассказали, что в этом году в регион планируется привлечь 30 врачей и 32 средних медицинских работника по программе "Земский доктор/Земский фельдшер". 11 специалистов уже успешно начали свою деятельность по программе и получили выплаты. При этом в 2024 году участниками программы в области стали 44 медицинских работника.

Кроме того, в 2024 году свыше 120 молодых специалистов направлены на обучение в лучшие вузы страны по программам специалитета и ординатуры на основании договоров о целевом обучении. В январе 2025 года в Минздраве области отмечали, что число медиков в Запорожской области достигло 6,5 тыс. человек, это на 7% больше, чем в 2022 году.