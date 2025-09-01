Архивы ФСБ: Япония 10 лет превращала Маньчжурию в базу для войны против СССР

Об этом говорится в показаниях бывшего командующего Квантунской армией генерала армии Отодзо Ямада

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Япония в течение 10 лет превращала Маньчжурию в базу для войны против СССР. Об этом говорится в собственноручных показаниях бывшего командующего Квантунской армией генерала армии Отодзо Ямада, которые впервые опубликованы ФСБ России к 80-летию окончания Второй мировой войны.

Взятый в плен 3 сентября 1945 года генерал Ямада, возглавивший Квантунскую армию с 1944 года, в письменных показаниях 21 февраля 1946 года подробно описал, как Япония целенаправленно в течение 10 лет превращала Маньчжурию в плацдарм для нападения на СССР.

"Создание (в 1932 году подконтрольного Японии государства - прим. ТАСС) Маньчжоу-го прежде всего отразилось на китайцах в том, что они должны были уплачивать 10% (налогов на военные нужды - прим. ТАСС), а также в том, что их страна была превращена в базу войны против СССР", - написал Ямада.

Находившаяся в Маньчжурии Квантунская армия имела решающее слово - "командующий Квантунской армией постоянно проводил совещания относительно вопросов перемещения старших работников правительства". Железные дороги "прежде всего строились по принципу удовлетворения требований ведения операций против СССР" - по планам Квантунской армии для переброски сил в приграничные районы Маньчжурии, и лишь во вторую очередь - для развития экономики. По тому же принципу шло и строительство шоссейных дорог.

У японцев была идея построить и скоростную автостраду. "Был разработан план сооружения автострады порт Дальний - Харбин, по которой автомобили могли мчаться с бешеной скоростью в 80-100 км/ч", - сообщил Ямада. Но поверхность должна была быть идеально ровной и необходимы были железные мосты через каждую реку. Все это требовало колоссального количества материалов и больших средств и после эксперимента по возведению трассы около города Ляоян от идеи отказались.

В Маньчжурии также были построены более 200 больших и малых аэродромов, большая часть - в Северной Маньчжурии, ближе к границам СССР.

Рост группировки

"После маньчжурских событий 1931 года Япония продолжала из года в год увеличивать численность сил с тем, чтобы лучше подготовиться к войне против СССР", - написал Ямада. Он напомнил, что интервенция японской армии на российский Дальний Восток в 1918-1922 годах проходила силами пяти дивизий и прекратилась в силу "экономических неурядиц" в самой Японии.

К 1937 году в составе Квантунской армии было 3 дивизии, в 1938-м - 7, в 1939-1940 годах - 12, в 1941-м - 14 и численность Квантунской армии достигла 250 тыс. человек. В 1942-1944 годах дивизий было уже 15.

"Период с 1942 по 1944 год был периодом, когда Квантунская армия была наиболее сильной по личному составу и вооружению", - признал Ямада. Пик наибольшей мощи Квантунской армии пришелся на период между 1941 и 1943 годами - 13 дивизий, 2-х дивизий танковых частей и 4-х дивизий воздушных сил. Затем некоторые наиболее боеспособные части были переброшены на юг, где шли боестолкновения с китайскими силами и хотя формировались новые дивизии, боевые качества снизились. В июле 1945 года было 24 дивизии в том числе за счет вновь сформированных. Кроме того, 130 тыс. насчитывала Маньчжурская армия, но она не имела танков и была предназначена лишь для содействия японской армии в тылу в случае войны против СССР.

Планы войны с СССР

Ямада подробно изложил планы Японии против СССР. "Начиная с 1937-38 годов Квантунская армия разработала вполне конкретные планы ведения наступательных операций. <...> Квантунская армия должна была двинуться в сторону Уссурийской железной дороги, достигнуть этой линии и затем разделиться на части: половина армии должна была двигаться на юг в сторону Владивостока, другая половина армии должна была идти на север - для овладения Хабаровском. Часть сил должны были прекратить движение по Сибирской железной дороге в районе Сахаляна, чтобы отрезать тылы советской армии в Приморье", - описал он.

Но уже с 1941 года Квантунская армия в целом перешла к тактике ведения оборонительных операций. "В силу необходимости пришлось отказаться от плана наступления на Приморье, заменив его обороной Маньчжурии путем сооружения глубоко эшелонированных укреплений у границы", - заявил Ямада. А когда к 1944 году военные операции на юге стали разворачиваться не в пользу Японии и туда стали перебрасываться силы Квантунской армии, план заменили уже на затяжные бои против советской армии с постепенным отходом в глубину Маньчжурии и партизанскими операциями.